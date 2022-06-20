وكيل صحة الفيوم: 16 طبيبا و42 زائرة صحية و27 سيارة إسعاف لتأمين لجان الثانوية.. فيديو

الفيوم ــ رباب الجالي

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن المديرية استعدت بكامل طاقتها لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم بجميع محافظات الجمهورية حيث يؤدي 157‪00 طالب منتظمين الامتحانات و2000 طالب من طلاب المنازل موزعين علي 42 لجنة علي مستوي المحافظة.

وأشار إلي أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد عدة اجتماعات في الفترة الماضية وشدد علي التعاون بين جميع الجهات ذات الصلة بامتحانات الثانوية العامة مثل مديرتي الصحة والتربية والتعليم ومجالس المدن والتأمين الصحي وهيئة الإسعاف لتأمين الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المديرية نسقت مع التأمين الصحي ومرفق الإسعاف لتوفير 42 طائرة صحية بعدد لجان الثانوية العامة، وتم توفير 16 طبيبا وجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية وسيارات الاسعاف القريبة من اللجان في أتم الاستعداد لاستقبال أي حالة لأي طالب لافتا الي ان هناك 27 سيارة إسعاف متمركزين بجوار اللجان والمراكز الطبية الحضرمية لنقل الطبيب الي اللجنة وفي حالة احتياج الطالب للنقل للمستشفي بعد فحص الطبيب له تم تجهيز جميع المستشفيات المركزية لاستقبال اي حالة من الطلاب.

وأكد أن هناك خطة للتنسيق الكامل بين الزائرة الصحية والطبيب والمسعف ومشرف الإسعاف وهناك حلقة وصل دائمة بينهم من خلال الهواتف المحمول.

وعم الإجراءات الاحترافية والوقائية داخل اللجان، أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم انه يتم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وغسل الأيدي باستمرار ونصح الطلاب بأن يكون بصحبتهم زجاجة مياه او عصائر نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن لقاحات كورونا متوفرة لجميع الطلاب بأقرب مراكز طبية ووجدان صحية والوادي الصيفية بالمدارس و البهم بالتوجيه للحصول على التطعيمات عقب انتهاء الامتحانات.

ونصح وكيل وزارة الصحة بالفيوم الطلاب بالنوم ما لا يقل عن 6 ساعات قبل الامتحان للحفاظ على التركيز والقدرة علي استرجاع المعلومات بالإضافة إلى شرب السوائل بكثرة وتجنب شضرب المنبهات.