اليوم السابع
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وكالة الفضاء المصرية تستضيف وفدا من جامعة الجلالة لبحث سبل التعاون

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:53 م
وكالة الفضاء المصرية تستضيف وفدا من جامعة الجلالة لبحث سبل التعاون جانب من اللقاء
كتب محمود راغب

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استقبلت وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين، وفد من جامعة الجلالة يضم أعضاء هيئة التدريس وطلاب وذلك برئاسة الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية للبحث سبل التعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية.

 

واستقبل الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة والدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة وفد من جامعة الجلالة ورحبوا بأعضاء الوفد من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

وبدأت الزيارة بعمل جولة علمية داخل الوكالة مروراً بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسى ثم معمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعى التجريبى.

 

ثم قام المهندس وسيم عيسى مدير مشروع "قمر الجامعات" بتقديم عرض تقديمى للطلاب يشرح فيه ويوضح ألية العمل بالمشروع، والمشاركات التى تمت خلال المشروع، وأشار إلى أنه قد شارك فى الدورة الخامسة من التدريب 200 طالب من 27 كلية بـ17 جامعة مصرية؛ لإنتاج نماذج هندسية للانظمة الفرعية للقمر الصناعى كمشروعات تخرج لهم.

 

وقدم المهندس تامر محمد أنور بعرض حول كيفية إقامة وكالة الفضاء المصرية برنامج تدريبى متدرج لخدمة طلاب الجامعات المصرية والذى ينقسم إلى مراحل متصاعدة تبدأ بعمل يوم فضائى فى الجامعة وفى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وبعض التخصصات من كليات العلوم ثم المرحلة الاكثر عمقا من التدريب والتى تشمل عدة محاضرات علمية متخصصة فى جميع أنظمة الأقمار الصناعية تزيد هذه المحاضرات عن (20) محاضرة على مدار أسبوعين أو أكثر ثم يتم الدخول فى مرحلة التدريب العملى والذى يمتد لأكثر من شهر ونصف يقوم فيه الطلاب كمجموعات بعمل تصميم مصغر لنظام فرعى من أنظمة الأقمار الصناعية كلُ فى تخصصه، ومن يجتاز هذه المراحل التدريبية بنجاح يتم ترشيحه للدخول فى مشروع تخرج طبقاً للاتفاق الذى يتم بين الوكالة والكليات التى تنتسب لها هذه المجموعات من الطلاب. 

 

أعرب فريق جامعة جلالة بسعادتهم البالغة بهذه الزيارة والعرض المكثف فى يوم واحد من فهم لطبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل أو من خلال عدد المحاضرات التى أعدها خبراء الوكالة فى تخصصات مختلفة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذى يتم فى تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

 

وفى نهاية هذا اليوم تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية لفريق جامعة الجلالة متمنيين المزيد من التعاون بين الجهتين فى المستقبل وسعداء بما رأوه وما تناولوه فى هذا اليوم.


جامعه الجلاله

وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصريه



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