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وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إثر انفجار ماسورة غاز داخل شقة بالغربية

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:17 م
وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إثر انفجار ماسورة غاز داخل شقة بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص حتفه وأصيب 2 آخرين بينهم حالة حرجة إثر انفجار ماسورة غاز داخل شقة بمنطقة مساكن السوق بسمنود بمحافظة الغربية، وتم اخماد النيران ونقل الجثة والمصابين للمستشفي.
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالطابق الأول بعمارة بمنطقة مساكن السوق.
 
انتقلت سيارتي مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ كما انتقل المحاسب اسلام النجار رئيس مدينة سمنود، وتم اخماد النيران والسيطرة عليها، وتسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة 2 بحروق أحدهما حالته حرجة، وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

 

 


مدير امن الغربية

سمنود

مساكن السوق بسمنود

انفجار ماسورة غاز طبيعي بسمنود



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