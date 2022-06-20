وصول طلاب شمال سيناء للجان الامتحانات وسط إجراءات مشددة وفحص إلكترونى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء الطلبة الممتحنين فى أول يوم امتحانات، وسط إجراءات تأمين مشددة بكافة اللجان .

وتوالى وصول الطلاب للجان برفقة أولياء أمورهم، وتم تخصيص كردون امنى حول كل مدرسة، على مدخله توقف أولياء الأمور، فيما واصل الطلبة طريقهم للجان عبر ممرات .

وعلى أبواب المدارس التى تعقد فيها الامتحانات اتخذت اجراءات مشددة، بدأت بالفحص والمرور عبر بوابات اليكترونية، والتأكد من التزام كل طالب بالإجراءات الاحترازية، وارتداء كمامة، وعدم حمله أي مرفقات غير أدوات الكتابة، ومصادرة الهواتف المحمولة واى منقولات مخالفة .

وحول محيط اللجان تكرر مشهد كل عام من توقف أولياء الأمور فى مجموعات، وانتظار للطلبة بعض الوقت لمراجعة دروسهم ، وحرص بعض امهات على وداع لبناتهن بالدعاء .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غرفة عمليات منعقدة فى مقر المديرية تتابع الموقف بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالإدارات، وتواصل مع غرفة عمليات المحافظة للوقوف على احتياجات .

أضاف أن إجمالي الطلاب 3179 طالبا وطالبة ،موزعين على 16 لجنة امتحانية. بينهم طلاب إدارة العريش التعليمية 1976)طالب وطالب فى 7 لجان، وطلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبا وطالبة فى 5 لجان، وطلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية 260 طالبا وطالبة.

فى 2 لجنة، وطلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة فى لجنة واحدة، وطلاب إدارتى الحسنة ونخل 62 طالبا وطالبة فى لجنة واحدة.

وأشار أنه يتم تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الإمتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل ، وتوفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب.

وأوضح أنه تم الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، والتنبيه على أن من يسمح لهم بدخول اللجان المحافظ ومدير المديرية، ومسموح لهم بزيارات تفقدية دون إعلاميين.

وأكد على أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بعدم الإدلاء بأي بيانات إعلامية أو صحفية لأي جهة، حيث أن الوزارة وحدها المنوط بها، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات والابلاغ عن أي واقعة تحدث في خلال 15 دقيقة من الامتحان، وإبلاغ الغرفة بحضور وغياب الطلاب فور للأهمية القصوى في خلال 15 دقيقة من الامتحان.

ووفر مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، خدمة نقل الطلاب الممتحنين مجانا من القرى ومدينة نخل لتوصيلهم لمقر لجنة امتحانات الثانوية العامة فى وسط سيناء ومقرها مدينة الحسنة .

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم تخصيص أتوبيس 36 راكبا لنقل الطلاب أيام الامتحانات بالمجان، ويتم تجميع الطلبة أمام مجلس مدينة نخل والتحرك الساعه 6،30 صباحا ذهابا وعودة إلى مدينة نخل



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