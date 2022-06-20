وزيرة الهجرة: نتطلع لتعظيم الاستفادة من دور مراكز الشباب ضمن "مراكب النجاة"

كتب ـ محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة لل هجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اجتماع ثنائي لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في عدد من الملفات الخاصة بشباب المصريين بالخارج، واستمرار التعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمنةً على التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك برامج التوعية التي يتم تنفيذها لشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وشباب المصريين الدارسين بالخارج أيضاً.

لفتت وزيرة الهجرة إلى تفوق أبناء مصر بالخارج في المجال الرياضي، وتحقيقهم للعديد من الإنجازات، بما يعد مصدر فخر واعتزاز لمختلف المصريين بالخارج، وفي ضوء الدور المنوط بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، يتم التواصل بشكل فاعل مع دارسينا بالخارج ومن بينهم المتفوقين رياضيا.

وناقش الاجتماع تعظيم سبل التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وفي ضوء ذلك سيتم مشاركة الشباب من أعضاء مراكز الشباب في تلك البرامج، وكذا بحث استضافة البرامج والمشروعات المنفذة ضمن الحملة داخل المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مستوى العمل الشبابي، والمساهمة في تطوير عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، متطلعاً لمزيد من التعاون على المستوى الرياضي، والاهتمام بشباب مصر بالخارج من خلال تنفيذ برامج مشتركة، واكتشاف الموهوبين رياضياً منهم وربطهم بالجذور.

وفى هذا السياق، اتفق الوزيران على إعداد بروتوكول تعاون بشأن تعظيم سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بالهجرة غير الشرعية، بما يعود بالنفع على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران مقترح إطلاق برامج لشباب المصريين بالخارج، تحت إشراف وزارتي الشباب والرياضة والهجرة، بما يلبي احتياجات الشباب المصري بالخارج، على عدد من الأصعدة، وتم الاتفاق على وضع رؤية محددة لهذه البرامج تشمل أهداف ورؤية ومهام هذه البرامج للمضي قدماً في تنفيذها، بهدف خدمة أبناء مصر بالخارج من الجيل الثاني والجيل الثالث، وكذلك الدارسين المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم.