وزيرة التجارة والصناعة تلتقى وزير الدولة القطرى للمناطق الحرة ورئيس جهاز قطر للاستثمار

كتب إسلام سعيد

نيفين جامع: حريصون على الارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة

واصلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءاتها الرسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية ، حيث عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها ، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.

وحضر اللقاء السفير عمرو الشربينى سفير مصر بقطر والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والسيد حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. ‎‎

وقالت الوزيرة أن اللقاء أكد الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات متميزة ، موجهة الدعوة للوزير القطري لزيارة القاهرة لبحث فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة وزيادة الاستثمارات بها حيث ستشارك وزارة التجارة والصناعة في الإعداد لهذه الزيارة والترتيب لعقد ورشة عمل خلالها.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال ، مشيرة إلى أنه تم التوافق مع الجانب القطري على أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية .

واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والتي أسفرت عن انشاء 17 مجمع صناعى بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية تضم كافة القطاعات الإنتاجية .

ومن جانبه أكد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد ، مشيرا الى الدور الهام لصندوق المناطق الحرة بدولة قطر والذى يبلغ رأسماله مليار دولار في تطوير المناطق الحرة وتمكين مشروعات القطاع الخاص بالدولة .

وفى سياق متصل عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع منصور بن إبراهيم رئيس جهاز قطر للاستثمار تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .

وقالت الوزيرة أن اللقاء استعرض المناطق والمدن والمجمعات الصناعية في مصر والفرص استثمارية المتاحة بها ، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية للسوق المصرى لاسيما في مشروعات الاقتصاد الأخضر ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واستعرضت جامع المعايير الجديدة للمواصفات والجودة في مصر و الهادفة لزيادة جودة وتنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ، موجهة الدعوة لوفد من جهاز قطر للاستثمار لزيارة مصر لاستعراض مقومات ومناخ الاستثمار بالسوق المصرى وامكانيات إنشاء المزيد من الشراكات الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .