وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن 1079 حاجا وصلوا إلى مكة المكرمة بعد أن أكملوا زيارة الرسول (ص) في المدينة المنورة وأدوا عمرة التمتع أولى مناسك الحج.

وأضافت أن عدد الحجاج الوافدين إلى الديار المقدسة بلغ 10 آلاف و201 حاج، منهم 6 آلاف و990 حاجا وصلوا عن طريق النقل الجوي و3 آلاف و211 حاجا تم تفويجهم برا، مشيرة إلى أن عملية تفويج الحجاج عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي تسير بانسيابية عالية دون حدوث معوقات.