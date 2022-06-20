هولندا ومؤسسات دولية تشيد بجهود مصر لدعم اللاجئين في بيان مشترك

صدر بيان مشترك لسفارة مملكة هولندا فى مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسف، فى اليوم العالمى للاجئين، وأكد البيان على جهود الحكومة المصرية وشركاؤها لدعم اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين الذين يعيشون فى مصر.

ولفت البيان إلى أن مصر تعد مضيفة سخية لما يقرب من مليون مهاجر ضعيف وأكثر من 283000 لاجئ وطالب لجوء مسجل، وكثير منهم كانوا فى البلاد لفترة طويلة من الزمن ويحتاجون إلى دعم لتعزيز قدرتهم على الصمود وتعزيز اندماجهم مع المصريين. تواصل اجتماعى.

ومن خلال شراكة فريدة متعددة السنوات بدعم من مملكة هولندا، جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). معًا لتحسين مستويات المعيشة ودعم الإدماج الاجتماعى والاقتصادى للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين، بما فى ذلك الشباب المتنقلين.

وتهدف شراكة PROSPECTSإلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات بما فى ذلك الوصول إلى التعليم الجيد، وزيادة الفرص الاقتصادية والمهارات، مع تعميم خدمات الحماية ذات الصلة والتدخلات للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر والمصريين.

ومنذ بدء شراكة PROSPECTS فى عام 2019، خصصت مملكة هولندا بسخاء أكثر من 40.8 مليون دولار أمريكى لدعم الأنشطة فى مصر. خلال السنوات الثلاث الماضية، فى إطار فرص العمل، أكمل ما يقرب من 103000 طفل مصرى ولاجئ برامج التعليم النظامى، واستفاد 73500 طفل من الدعم النفسى والاجتماعى فى المدارس، وتم افتتاح أكثر من 100 حضانة تقدم خدمات للمصريين وغير المصريين. - المصريون على حد سواء. أكمل أكثر من 51، 600 شاب دورات تدريبية على مهارات التوظيف وتم دعم 16، 600 من رواد الأعمال الشباب من خلال التدريبات لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم. استفاد أكثر من 63300 طفل وشاب من خدمات الحماية.

وفى يوم اللاجئ العالمى 2022، أكد البيان إلى ضرورة الاحتفال بشجاعة وقوة جميع هؤلاء الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم لأسباب عديدة مختلفة، بما فى ذلك الهروب من الصراع والاضطهاد، وهذه مناسبة لبناء التعاطف والتفهم لمحنتهم والصمود اللازمين لإعادة بناء حياتهم، حيث يعد اليوم أيضًا مناسبة للاعتراف بجهود مصر حكومةً وشعباً فى دعم اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين ومساعدتهم على بناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكًا.

ولفت البيان إلى جهود مملكة هولندا والمؤسسات بشكل مشترك، على دعم الحكومة المصرية فى جهودها لتزويد اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين بالوصول إلى الخدمات والحماية والرعاية التى يحتاجون إليها.

وقال هان موريتس شابفيلد، سفير مملكة هولندا فى مصر: إننا نقدر الجهود الكبيرة التى يبذلها شعب مصر فى الترحيب باللاجئين والمهاجرين ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة المصرية فى برنامج PROSPECTS".