هل يعاني طفلك من إدمان الألعاب الإلكترونية؟.. ابحث عن هذه العلامات المبكرة

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من العلامات المبكرة لمعرفة ما إذا كان طفلك مدمنًا للألعاب الإلكترونية، وبحسب منظمة الصحة العالمية يوصف إدمان الألعاب أو اضطرابها على أنه نمط من سلوك يؤدي إلى ضعف السيطرة، بحيث تصبح هناك أولوية متزايدة للألعاب على الأنشطة الأخرى إلى الحد الذي يجعلها لها الأسبقية على الاهتمامات والأنشطة اليومية الأخرى، بحسب ما نشر موقع "Health".

علامات مبكرة على إدمان طفلك الألعاب الإلكترونية وإدمان الألعاب إدمان سلوكي، مما يعني أن طبيعة الإدمان هي نفسها بالنسبة للأشخاص المدمنين على أي مادة. عندما يبدأ الطفل في الانغماس في هذه الألعاب كثيرًا، فإنه يبدأ في التأثير على حياته نظرًا لأنه ينطوي على الجلوس في مكان معين لفترة طويلة، فإن النشاط الخارجي يصبح أقل ، مما يعيق الحياة الاجتماعية. قد يبدأ مدمن الألعاب في تجنب الأصدقاء والتجمعات الاجتماعية، مما يتسبب في تدهور جودة الحياة بشكل عام.

يجب أن يُنظر إليه على أنه إدمان عندما يقضي الشخص وقتًا أطول في ممارسة الألعاب ، ولا يكون قادرًا على التحكم فيه ويعاني من أعراض الانسحاب. لهذا السبب من المهم أن ندرك جميعًا أنها مشكلة .



كيف يمكن السيطرة على إدمان الألعاب؟ إذا كان شخص ما مدمنًا على الألعاب وبدأ يعاني من الأعراض، فيجب القيام بما يلي:

-التحدث إلى أحد الخبراء ، ابحث عن السبب الجذري للإدمان، شارك في المزيد من الأنشطة البدنية ، حضور التجمعات الاجتماعية ، ووقت نفسك عندما تلعب الألعاب ، وانغمس في هواياتك ، وخلق توازنًا بين الألعاب والأشياء الأخرى في الحياة



ماذا يمكن للوالدين أن يفعلوا إذا كان أطفالهم مدمنين على الألعاب؟ بالنسبة إلى أحد الوالدين، إذا كان الطفل يقضي وقتًا أطول في ممارسة الألعاب على حساب أشياء أخرى أكثر أهمية مثل الدراسة والرياضة ، فيجب أن يكون ذلك مدعاة للقلق.

يجب على الآباء تشجيع الأبناء على تحقيق التوازن في حياتهم وإعطاء أهمية للأشياء والأشخاص من حولهم.

يجب أن يجعلهم يفهمون أن عيش حياة متوازنة وممارسة الألعاب بينهما أمر جيد.