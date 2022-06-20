ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 20/6/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 32: 3
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:39
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:29 م
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:05
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:42 م
وقت صلاة العشاء 8:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:08
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