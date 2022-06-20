اليوم السابع
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نقيب المعلمين يوجه بتفعيل دور لجنة الشباب بمحافظات الجمهورية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:53 م
نقيب المعلمين يوجه بتفعيل دور لجنة الشباب بمحافظات الجمهورية خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت ـ آية دعبس

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وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتفعيل دور لجنة شباب المعلمين بجميع محافظات ومراكز الجمهورية والتي تمثلها النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية.

وكلف نقيب المعلمين، ياسر عرفات رئيس لجنة شباب المعلمين بالنقابة العامة، بالتواصل مع لجان شباب المعلمين بالنقابات الفرعية واللجان النقابية، وفتح قنوات اتصال مع المديريات والإدارات التعليمية للعمل على بحث أوضاع المعلمين وحل مشكلاتهم .

وأشار الزناتي إلى أن لجنة شباب المعلمين سيكون لها دور في تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين على مستوى الجمهورية من شأنها تنمية المعلمين مهنياً وثقافياً، بالإضافة إلى العمل على بحث قضايا المعلمين ومناقشة أوضاعهم وإيجاد حلول فعالة بالتعاون مع النقابة والجهات التنفيذية والمعنية، وكذلك تفعيل كافة الأنشطة بما يخدم مصالح المعلمين وأسرهم.

 

 


نقابة المعلمين

خلف الزناتى

نقيب المعلمين



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