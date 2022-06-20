مياه الشرب بالبحر الأحمر تشن حملات توعية لترشيد استهلاك المياه بالغردقة..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عدة حملات توعية ميدانية لحث المواطنين والأطفال على ترشيد استهلاك المياه خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

ونسقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لشن حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه بمناطق الأتوبيس والملاحة، كذلك بمناطق السلام وزرزارة لاستخدام القطع الموفرة التي تساهم فى توفير 50 % من المياه.

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عدة ندوات توعية بالتنسيق مع منطقة الوعظ بالبحر الأحمر، ولجنة الفتوي لرفع الوعي لدي العاملين بمحطة الصرف الصحي المختلفة بالغردقة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، أعلنت عن إنشاء محطة طاقة شمسية بهدف ترشيد الطاقة، حيث تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي يتم تنفيذها بشركة مياه البحر الأحمر لترشيد استهلاك الطاقة.

وقالت الشركة في بيان لها إن تلك المحطة تعد باكورة مشروعات الطاقة الشمسية لترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وأكد رئيس الشركة أن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء يأتي ضمن خطة الشركة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمه لتشغيل المحطات.



لوحات ورسومات لترشيد المياه



لوحة للتوعية بترشيد المياه