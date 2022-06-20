موجز اقتصاد اليوم الاثنين 20-6-2021.. صرف مرتبات العاملين بالدولة غدا

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 20-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

المالية: غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدًا الثلاثاء 21 يونيو لـ 33 ووزارة وهيئة، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 يونيو، وجميع الوزارات وباقى الجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين بالدولة.

التخطيط: خسائر الأزمة الحالية بجميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من 12تريليون دولار

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بالقمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين" والمنعقدة بفرانكفورت بألمانيا، تحت رعـايـة وزيـر الـمـالـيـة الـفـدرالي الألمـاني كريستيان ليندنر.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقى وزير الدولة القطرى للمناطق الحرة ورئيس جهاز قطر للاستثمار

واصلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءاتها الرسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه.

زيادة أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام بنسبة 43.9٪

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 ".

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022 فى مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 في مصر استقرارا وثباتا ملحوظا في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند 1842 دولار وقت صياغة هذه السطور، رغم أن السعر العالمي للمعدن كان متجها نحو الصعود بعد تراجع تأثير صعود الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

تطوير مصنع كيما القديم وبناء وحدة حامض نيتريك بـ250 مليون دولار خلال أيام

نجحت القابضة للصناعات الكيماوية وشركة الصناعات الكيماوية كيما في التوصل لاتفاق مبدئى مع شركة تكنومينت الإيطالية، حول النزاع القائم بين الطرفين والمتعلق بمصانع كيما 2 التي تكلفت نحو 11.6 مليار جنيه، حيث من المتوقع خلال أيام توقيع الاتفاق النهائي لغلق صفحة النزاع والبدء في تدشين مصنع كيما القديم بتكلفة 250 مليون دولار لانشاء وحدة حامض نيتريك.