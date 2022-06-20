اليوم السابع
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مقتل 7 مسلحين فى 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:59 ص
مقتل 7 مسلحين فى 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير الشرطة الهندية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة الهندية مقتل 7 مسلحين في 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن بولاية "جامو وكشمير" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
 
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين، أن 4 مسلحين قتلوا خلال مواجهة في منطقة "كوبوارا"، بينما قتل اثنان آخران في مواجهة أخرى في منطقة "كولجام"، بينما المواجهة الثالثة وقعت في منطقة "بولواما" حيث قتل مسلح واحد خلال عملية أمنية في قرية "تشاتبورا".
 
ووفقا لبيانات الشرطة الهندية، قتل 114 مسلحا منذ يناير الماضي، وهو أكثر من ضعف عدد القتلى الذين لقوا حتفهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كشمير

الهند

قوات الأمن الهندية

كوبوارا

بولواما



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