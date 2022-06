مقتل مراهق إثر إطلاق نار خلال تجمع احتفالى وسط واشنطن.. فيديو

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي، بإطلاق النار الذي وقع خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط المدينة.

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث حوالي الساعة 6 مساء عندما تدخلت الشرطة لفض "تجمع غير مرخص" شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا.

وأوضحت السلطات، أن الاحتفال بذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع البلدية.

وقال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحفي "لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا".

Developing: Multiple people shot, including a Washington, D.C. police officer, at Moechella, a #juneteenth2022 outside event and concert in Washington - WTTG-TV

Video shared from Fox 5 shows a large police presence and people fleeing the scene. pic.twitter.com/6Y98y39cTv