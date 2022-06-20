اليوم السابع
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مقتل مراهق إثر إطلاق نار خلال تجمع احتفالى وسط واشنطن.. فيديو

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:58 ص
مقتل مراهق إثر إطلاق نار خلال تجمع احتفالى وسط واشنطن.. فيديو الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي، بإطلاق النار الذي وقع خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط المدينة.

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث حوالي الساعة 6 مساء عندما تدخلت الشرطة لفض "تجمع غير مرخص" شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا.

وأوضحت السلطات، أن الاحتفال بذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع البلدية.

وقال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحفي "لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا".

 

 

وأضاف: "حتى مع قيام الشرطة بإدارة الحشد في الموقع، استخدم شخص ما مسدسا ولقي طفل مصرعه"، داعيا إلى "محاسبة" المسؤولين عما جرى.

وحسب مسؤولين أمنيين، فإن القتيل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما. كما أصيب ثلاثة بالغين، بينهم ضابط شرطة.

 


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