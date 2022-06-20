مقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة قبل دخول الامتحان

كتب شريف الديب

لفظت طالبة بكلية الآداب فى جامعة المنصورة، أنفاسها الأخيرة، بعد قيام زميلها بتوجيه طعنات نافذة لها أمام بوابة الجامعة حال نزولهما من الأتوبيس عقب وصولهما من مدينة المحلة، فى مشهد مفاجئ.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بإنهاء حياة زميلته بعد طعنها بسكين في الرقبة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليها، وغارقة فى دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة، بالإمساك وضبط الطالب والسلاح المستخدم بالحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى "م ع م"، بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها تدعى "ن أ أ"، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدى عدد من الأهالى عليه أثناء ضبطه.



مصرع طالبة على يد زميلها (1)



مصرع طالبة على يد زميلها (2)



الامن يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث



الطالب طعن نفسه بعد التعدي على زميلته



تجمع المواطنين في موقع الحادث



تمام بوابة الجامعة فور وقوع الحادث



جانب من تداعيات حادث الطعن



جانب من حادث طعن طالب لزميلته فى دمياط