مصر ولبنان يوقعان اتفاقية نقل الغاز المصرى لبيروت غدًا

إيمان حنا

يوقع لبنان ظهر غد، الثلاثاء، مع كل من مصر وسوريا، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر الجمهورية العربية السورية وصولاً إلى معمل دير عمار، وستجرى مراسم التوقيع بمقر الوزارةفى بيروت، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.

وكانت مفاوضات نقل الغاز المصرى إلى لبنان قد انطلقت فى سبتمبر الماضى ، وقام وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض بعدة زيارات إلى القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، حول تذليل عقبات نقل الغاز المصرى إلى لبنان .

ومن جانبه أثنى وزير الطاقة اللبنانى ، فى تصريحاتسابقة له، على التعاون الكبير الذى أبدته الدولة المصرية للإسراع بإتمام اتفاق نقل الغاز الطبيعى للأراضى اللبنانية، مؤكدا أن هذا امتداد للمساندة التى اعتادها الشعب اللبنانى من مصر .