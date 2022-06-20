مصرع 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى 3 أشخاص مصرعهم من بينهم جثة مجهولة إثر حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الترع المجاورة لطريق جرجا سوهاج، تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى المنشأة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب سيارة بإحدى الترع ووجود متوفين، تم الدفع بقوات إدارة المرور، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب انقلاب سيارة ملاكى على الطريق بدائرة مركز جرجا نتج عن الحادث وفاة منتصر . ث . م 42 سنة ونبيهة . م . ف 33 سنة وجثة مجهول الاسم والهوية ذكر يبلغ من العمر حوالى 20 سنة تقريبا، تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وقوات الإنقاذ البرى وتم إستخراج السيارة من الترعة وتحميلها على ونش إدارة المرور وجار إفاد المهندس الفني بالمرور لبيان سبب الحادت وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.









