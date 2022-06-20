مصرع طفل تعرض للغرق بإحدى الترع في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بإحدى الترع في العياط، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل في قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل تعرض للغرق بترعة لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال جثة الطفل ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.