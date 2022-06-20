اليوم السابع
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مصرع طفل تعرض للغرق بإحدى الترع في العياط

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:36 م
مصرع طفل تعرض للغرق بإحدى الترع في العياط غريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بإحدى الترع في العياط، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل في قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل تعرض للغرق بترعة لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال جثة الطفل ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق طفل

غرق طفل بالعياط

امن الجيزة

مركز العياط



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