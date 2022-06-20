مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار أرضي بالهند

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لقي شخص مصرعه فيما أُُدرج 3 آخرون على قائمة المفقودين؛ جراء انهيار أرضي هائل ناجم من هطول أمطار متواصل خلال الأيام الماضية بمقاطعات عدة في ولاية أروناتشال براديش شمال شرقي الهند.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين أنه تم التعرف على الضحية وهو صبي (يبلغ من العمر 16 عامًا) كان على دراجة نارية بمقاطعة بابوم باري في الولاية الهندية عندما دفن تحت الأنقاض، غير أنه تم انتشال جثمانه فيما بعد.



كما أفاد مسئول مكتب التعامل مع الكوارث بالمقاطعة، ميندو يانجزوم، بأن حادث فقدان الأشخاص الثلاثة وقع خلال الليلتين الماضيتين ولم يتم العثور على جثامينهم بعد، كما أن عمليات البحث جارية.



وتعمل السلطات جاهدة من أجل استعادة ربط الطرق في جميع المقاطعات المتضررة.