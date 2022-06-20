مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين جراء انفجار قنبلة في أفغانستان

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أكدت السلطات الأفغانية أن شخصين من المدنيين لقيا مصرعهما، وأن 28 شخصا آخرين أصيبوا من جراء انفجار قنبلة اليوم في أحد الأسواق بولاية نانجارهار الواقعة على الحدود مع باكستان.

ونقلت قناة " طلوع نيوز " الإخبارية الأفغانية عن إدارة الإعلام في الولاية قولها "إن المصابين بينهم خمسة من أعضاء حركة طالبان، وأن الانفجار وقع في سوق شيرجار التجارية بمنطقة غانى".

وذكرت إدارة الإعلام أن الانفجار كان يستهدف رئيس الإدارة الصحية بالمنطقة وأن مهاجمين مجهولين استخدموا لغماً مغناطيسيا لاستهداف السيارة التي كان يستقلها رئيس الإدارة الصحية.

وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الانفجار.