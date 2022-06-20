مستريح جديد يجمع 28 مليون جنيه بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية في الفيوم

كتبت أمنية الموجي

تستجوب النيابة العامة، متهما بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى عدة مجالات مختلفة.

وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى عدة مجالات مختلفة، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 28 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالفيوم.

بالفحص تبين أن المعنى بالخبر (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، ولم يحرر ثمة محاضر ضده بتلقيه أموال بقصد توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم.