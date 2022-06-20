اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مركز الأزهر للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرُم: يضاعف فيها الثواب والإثم

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:16 ص
مركز الأزهر للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرُم: يضاعف فيها الثواب والإثم الأشهر الحرم
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية خصائص الأشهر الحرُم، مشيرا إلى أن للأشهر الحرم خصائص كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى:
 
- فيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمه وحرمة هذهِ الأشهر. 
 
- حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217] 
 
- تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]
 
- اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.

الاشهر الحرم

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى

الفتوى الالكترونية



الموضوعات المتعلقة

ما هى الأشهر الحرم؟..ولماذا سميت بذلك؟..وكم عددها؟

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:23 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. دموع وليد سليمان وعودة بدر بانون في الأكثر بحثا بعد خسارة إفريقيا.. اهتمام بمعرفة أصل الأشهر الحرم تزامنا مع غرة ذو القعدة.. والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:00 م

"الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:00 ص

ما هى الأشهر الحرم؟..ولماذا سميت بذلك؟..وكم عددها؟

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:44 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة