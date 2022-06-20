مدينة الحجاج بمنطقة الجوف السعودية تواصل استقبال ضيوف بيت الله الحرام

وكالات

تواصل مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف السعودية، استقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت الليلة الماضية ما يقارب 1300 من الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق يمثلون الدفعة الثانية.

‏ وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري ‏أن ‏المدينة استقبلت الحجاج القادمين من جمهورية العراق وسط منظومة خدمات متكاملة ‏وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفرق تطوعية ورعاية صحية فائقة ومراكز تسوق مجهزة لهذا الغرض وعربات تنقل لكبار السن ومقررات مبيت لضيوف بيت الله الحرام.