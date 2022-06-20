اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدينة الحجاج بمنطقة الجوف السعودية تواصل استقبال ضيوف بيت الله الحرام

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:00 ص
مدينة الحجاج بمنطقة الجوف السعودية تواصل استقبال ضيوف بيت الله الحرام الحجاج
وكالات

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تواصل مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف السعودية، استقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت الليلة الماضية ما يقارب 1300 من الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق يمثلون الدفعة الثانية.

‏ وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري ‏أن ‏المدينة استقبلت الحجاج القادمين من جمهورية العراق وسط منظومة خدمات متكاملة ‏وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفرق تطوعية ورعاية صحية فائقة ومراكز تسوق مجهزة لهذا الغرض وعربات تنقل لكبار السن ومقررات مبيت لضيوف بيت الله الحرام.


مدينة الحجاج

منطقة الجوف

السعودية

بيت الله الحرام



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