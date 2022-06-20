مدبولى: مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح منذ سنوات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف اليوم بجانبهم يدا بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا بقطاع التحول الرقمى.

وأضاف رئيس الوزراء خلال ملتقى بناة مصر، أن مصر حققت خلال السنوات الـ8 الماضية خطوات واسعة في هذه المجالات جعلتها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طى النسيان.

وتابع مصطفى مدبولى: في مجال الإسكان استطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة التي ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياه آمنة مطمئنة بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التي يسحقونها، كما حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد عام.