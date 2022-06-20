محمد حسنين رضوان: 2 مليار جنيه صادرات مصانع كيما للأسمدة خلال 21 شهرا

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن المصانع منذ إطلاقها أنتجت نحو 860 ألف طن سماد يوريا، تم تصدير 740 ألف طن أغلبها العام الماضى، لافتا أن صادرات العام الماضى وأول 9 أشهر من العام الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو الجارى 21 شهرا، بلغت نحو 2 مليار جنيه، مما كان يستوجب معه استمرار السماح للشركة بتصدير كل إنتاجها، حتى يمكنها سداد ما عليها من ديون قيمة تكلفة تطوير المصانع البالغة نحو 11.6 مليار جنيه.

أضاف رضوان لـ"اليوم السابع" أن الكمية المتاحة للشركة للتصدير حاليا تبلغ فقط 45%، حيث يتم تسليم 55% لوزارة الزراعة بسعر يصل ل 4500 جنيها فقط للطن، لافتا أن أسعار الأسمدة انخفضت من 1120 دولار حتى 650 دولار، حيث كنا نأمل منحنا فرصة أكبر لزيادة الصادرات، وتصدير كل إنتاجنا للمساعدة فى دفع ديون المصنع.

وحول تحرير سعر الأسمدة، أشار إننا حصلنا على وعد لتحريرها، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أخرت هذا القرار، ونأمل فى تطبيقه فى أقرب فرصة؛ لحماية الصناعة، وفى الوقت نفسه تعليم المزارع الترشيد فى الأسمدة من خلال الرى الحديث، مما يساهم فى زيادة الصادرات وخفض استهلاك الأسمدة محليا.