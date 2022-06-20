اليوم السابع
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محطة رفع وشبكة الصرف الصحى بكفر حكيم بالجيزة تحصل على شهادة TSM

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:00 ص
محطة رفع وشبكة الصرف الصحى بكفر حكيم بالجيزة تحصل على شهادة TSM محطة رفع وشبكة الصرف الصحي بكفر حكيم
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مياه الجيزة، حصول محطة رفع وشبكة الصرف الصحي بكفر حكيم التابعة لقطاع شمال المحافظة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.
 
وأشار بدوي، أن محطة معالجة كفر حكيم تبلغ طاقتها التصميمية 23823  متر مكعب يوم، وتخدم أهالي قريتي كفر حكيم وكمبرة بمركز كرداسة.
 
وتابع رئيس مياه الجيزة، تم إعتماد الشهادة بعد إستيفاء متطلبات الإعتماد والتي شملت التفتيش على أقسام: التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.
 
 

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه



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