محافظ كفر الشيخ: الاستعداد لعيد الأضحى بتوفير اللحوم وفتح المجازر مجانا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين ،فى اجتماع مجلس المحافظين؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة ،بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، كما حضر الاجتماع بالمحافظة الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من المسئولين بالمحافظة.

ناقش رئيس الوزراء عددا من الملفات والتي من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم إقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ومتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرؤوس الحية التي سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 19 مجزر حكومي ونقاط ذبح، كما تم التوجيه بالتنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للقيام بأعمال رفع المخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحي بالمجازر والتخلص منها وفقا للمعايير البيئية والقواعد الصحية والبيطرية المتبعة، كما تم التوجيه بفتح جميع المجازر لمدة 24 ساعة على مدار اليوم الواحد خلال فترة أيام عيد الأضحى لاستقبال الأهالي لذبح الأضاحي بالمجان.

وأكد المحافظ، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالاستمرار في إقامة المنافذ المتعددة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتقديم اللحوم بأسعار تنافسية خلال فترة عيد الأضحى، وتوفير اللحوم في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، ب 23 موقعاً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، وأن قارب ما تم توريده 240 ألف طن قمح، ومازال شهرين تستقبل به المواقع الأقماح.