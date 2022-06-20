محافظ كفرالشيخ: إحلال وتوسعات بشبكات الجهد المنخفض بتكلفة 845 ألف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تستمر الجهود لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بتكلفة مالية 845 ألف جنيه، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

جاء ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،و الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء.

وأشار المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يقوم قطاع الكهرباء معتمداً على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن والقرى والتي شملت إحلال وتجديد شبكة الجهد بـ 19 عمود جهد منخفض ليستفيد منها قرى منصور هاشم والحدادى بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة 32 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ 89 عمودا و8000م سلك معزول بمركز ومدينة كفرالشيخ بتكلفة 410 آلاف جنيه، كذا تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لـ 31 عامودا منخفضا بقرى شرق كفر الشيخ بتكلفة 81 ألف جنيه.

وأوضحت المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، انه تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لـ 44 عمود جهد منخفض +5000م موصلات معزولة بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 182 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بـ 47 عمود جهد منخفض+5000م موصلات معزولة بمركز ومدينة فوه بتكلفة 140 ألف جنيه، لضمان استمرارية الكهرباء ودعم القرى والمراكز والمدن بالطاقة الكهربائية اللازمة.