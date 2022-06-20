محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ فى بيان صحفي على انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل دخول اللجان، الى جانب تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة ، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان .

وقال المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 3176 طالبًا وطالبة "478 بالشعبة الادبية-2369 بالشعبة العلمية علوم-329 بالشعبة لعلمية رياضيات" موزعين على 16 لجنة امتحانيه علي مستوي المحافظة، لافتًا الي انه يبلغ عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 1976طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في ٧ لجان، عدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 5 لجان.

أشار المحافظ، إلي أن عدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية يبلغ 260 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنتين، عدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنة واحدة، وعدد طلاب إدارتي الحسنة ونخل يبلغ 62 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنة واحدة.

أكد المحافظ على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة .

لفت المحافظ إلي وصول كتيب المفاهيم لجميع الطلبة وسيتم توزيعه قبل بداية الامتحانات المضافة للمجموع يوم الاحد المقبل، بجانب اعداد تعليمات لكيفية استخدام كتيب المفاهيم.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء علي تشكيل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية .‏

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل اللجان الإمتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات .



محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات (2)



محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات (1)



محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات (2)