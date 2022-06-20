محافظ سوهاج يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

كتب هيثم البدرى وسوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج .

تناول الاجتماع بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج لتقييم الوضع الصحي بها، بين الواقع والمأمول، بناء على ما تقدم به السادة نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن، والعمل على تطوير المنظومة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (1)



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (2)



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (3)



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (4)



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (5)



المحافظ يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب (6)