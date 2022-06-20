محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات القومية والتنموية والاستعداد لمؤتمر المناخ

جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

عقد اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنفيذيا بديوان عام المحافظة فى مدينة طور سيناء.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن المحافظ خلال الاجتماع تابع نسب تنفيذ وموقف المشروعات القومية والتنموية، والتجمعات التنموية، وكذا الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، كما هنأ كافة الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

عقد الاجتماع بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات، والإدارات المعنية، وممثلى الشركات المنفذة.



وناقش فى بداية الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة حيث جارى تنفيذ مشروعات الخطة وجارى الصرف وفقا للمستخلصات المقدمة وتم عرض موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر تغير ات المناخ.



كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف التجمعات التنموية بمدن المحافظة بمدن رأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء والإجراءات التى تمت فى هذا الشأن حيث تم المعاينة لكافة التجمعات بحضور لجنة من المكتب الفنى بمجلس الوزراء والمدن والاستثمار، وعقد اجتماع بحضور مديرى المديريات الخدمية المعنية، وتم الاتفاق على أن يتم الاستلام الابتدائى بملاحظات للمبانى الخدمية بكل تجمع، وقيام مديرية الزراعة بالمحافظة باتخاذ إجراءات المعاينة للأراضى الزراعية واتخاذ إجراءات تجهيز المعدات والميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأعضاء المكتب الفنى لمجلس الوزراء، مع قيام كل مديرية بالتنسيق مع الوزارة التابعة لها باتخاذ اجراءات الفرش، وهذا بالاضافة لما قامت به المحافظة من أكثر من معاينة لتلك التجمعات بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتلافى الملاحظات.

وتابع المحافظ موقف المشروعات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر تغير المناخ منها تطوير طريق السلام والمنطقة يسار الطريق اتجاه المطار، ومنطقة مطلع هضبة ام السيد يمين الطريق، ووجه المحافظ بقيام المدينة بتجميل المنطقة وكذلك التنبيه على مالكى الفنادق بمنطقة خليج نعمة بنظافة الواجهات الامامية بطريق السلام على نفقة كل منشأة سياحية.



ووجه المحافظ بقيام مدينه شرم الشيخ بالتنسيق مع الشركة القائمة بأعمال الزراعات واللاند سكيب بتشجير الطريق الأوسط.



وتابع أعمال تشجير الطريق الأوسط وتطوير مدخل شرم الشيخ من المطار إلى ميدان الصداقة وطريق السلام مع التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة البدء فى الأعمال الخاصة بها.



كما تابع موقف أعمال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتكليف الفنادق بتركيبها.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية وأماكن إيواء الهجن، والمسجد.



وتابع المحافظ موقف الحديقة المركزية، وأعمال تطوير منطقة مسجد الصحابة مع قيام المدينة باتخاذ إجراءات التطوير مع الشركة المنفذة، وأعمال الصرف الصحى لقاعة المؤتمرات، ومشروع معالجة المخلفات الصلبة، كما أشار المحافظ إلى الإجراءات التى تتخذها المحافظة حاليا نحو تجهيز زى موحد لسائقى سيارات الأجرة بشرم الشيخ بما يليق بالوجة الحضارى للمدينة خاصة خلال مؤتمر المناخ نوفمبر القادم.



وتابع فودة خلال الاجتماع ايضا موقف المشروعات الجارية بباقى مدن المحافظة منها طريق مبارك بمدينة دهب الذى تم الانتهاء منه وافتتاحه فى عيد الاضحى، كورنيش الجبيل بطور سيناء الذى سيتم افتتاحه فى عيد الاضحى، وأعمال استكمال تطوير شاطئ ابو زنيمة، وبحيرة بعبع وازدواج طريق البحر حمايته من آثار السيول بأبورديس.



وتابع ايضا العمل بميناء الصيد بطور سيناء، ووجه المحافظ بسرعة التنفيذ طبقا للاتفاق الذى تم مع صندوق التنمية المستدامة، وتكليف مديرية الإسكان بعمل رسومات اللاند سكيب واعمال تطوير المسرح الصيفى بطور سيناء.



وبالنسبة لمحكى الجبيل وجه المحافظ بالبدء فى التنفيذ وفقا للرسومات التى تم عرضها على وزير الاسكان اثناء زيارته المحافظة، ووجه أيضا باستكمال رصف امتداد حمام موسى إلى كمين الوادى بطور سيناء بمعرفة جهاز تعمير سيناء، تنفيذ خزان تكديس المياه بقرية الوادى والجبل بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذ 3 آبار مياه بمدن المحافظة، تشغيل المجزر الالى براس سدر وأبو رديس بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، الانتهاء من بحيرة وادى بعبع أبورديس بمعرفة الموارد المائية، وخزان تكديس المياه بالمدينة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب، والحديقة بمعرفة مجلس مدينة أبو رديس.



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)











