اليوم السابع
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محافظ المنوفية: غرف عمليات مركزية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:23 ص
محافظ المنوفية: غرف عمليات مركزية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة لجان الثانوية العامة
فريق المحافظات

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انطلق صباح اليوم الأثنين ماراثون إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، والتي تستمر حتي 21 يوليو القادم، وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام سير الإمتحانات، وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً .

وأشارت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلي أنه تم توزيع صناديق أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية فجر اليوم بكافة اللجان بمختلف الإدارت التعليمية وسط إجراءات مشددة ، لافتاً أن طلاب الشهادة الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الدور الأول في مادتي التربية الدينية فترة أولى  والتربية الوطنية فترة ثانية  .

كما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يؤدون امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي الإثنين وغدا الثلاثاء لتبدأ أعمال امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري .

 


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