محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات.. صور

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء طلاب الثانوية العامة لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، شملت مدارس (أم المؤمنين الثانوية بنات، معهد النور والأمل للمكفوفين، بغرب طنطا كما تفقد أيضا مدرسة اللواء محمد نجيب الثانوية، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشرق طنطا).

كما حرص المحافظ على تفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال بطنطا حيث، أطمئن على توافر كافة سبل الراحة والدعم لأبنائه الطلاب، موجهاً الشكر لإدارة المستشفى.

وطمئن رحمي الأهالي على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الامتحانات وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي وكذلك توافر وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمديرية للمتابعة ولتلاشي أي معوقات داخل اللجان إلى جانب التشديد على رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان، حيث تم تركيب كاميرات المراقبة، فرش الأثاث، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، كما تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وأكد أيضا أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان.

يذكر أن 36 ألفا و699 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، 5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية.