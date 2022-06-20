محافظ الأقصر يستقبل مفوض الفلبين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير عز الدين تاجو سفير فوق العادة ومفوض جمهورية الفلبين بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السفير عز الدين تاجو، أن مصر والفلبين تربطهما علاقات وطيدة تمتد لأكثر من 75 عاما، موضحاً أن هناك اتفاقيات ثقافية مبرمة بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، كما رحب المحافظ بسفير الفلبين على أرض الأقصر التى تشهد المزيد من الإنجازات والتنمية فى تاريخها في ظل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2016.

وأشاد المحافظ بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، وأعرب سفير الفلبين عن سعادته بوجوده في الأقصر، مشيداً بعظمة الآثار المصرية القديمة، وشكر السفير الفلبيني محافظ الأقصر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وقال إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده.

وفى نفس السياق استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سفير دولة الهند بجمهورية مصر العربية السيد أجيت جوبت، الذي يزور الأقصر للمشاركة في فعاليات احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا بمعبد الكرنك، وعبر السفير الهندي عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر وإقامة احتفالية اليوم العالمي الثامن لليوجا بتلك المدينة التاريخية، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة وروعة المعالم الأثرية المختلفة التي شاهدها.

وأوضح السفير الهندي خلال اللقاء، أن الأمم المتحدة أصدرت في عام 2014 قراراً باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوجاـ وأن هذا القرار حظى برعاية 177 دولة عضو في الأمم المتحدة، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وكان الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعي بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا والترويج عالمياً لتبني أسلوب حياة صحي وسلمي يقوم على ممارسة اليوجا.



محافظ الأقصر يستقبل مفوض جمهورية الفلبين بالقاهرة (1)



محافظ الأقصر يستقبل مفوض جمهورية الفلبين بالقاهرة (2)