محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المحور الشمالى وازدواج الصحراوي الغربي.. صور

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمدينة القرنة تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات التنموية، ورافقه خلال الجولة حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع "محور شمال الأقصر الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، مروراً بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكبارى والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها يتجاوز 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس محمد فؤاد من شركة حسن علام المنفذة للمشروع، والذى أكد أنه يتم حاليا أعمال ربط المحور مع الطريق الصحراوى الغربى والطريق مزدوج بمدينة القرنة، بعد أن تم الانتهاء من عمليات الردم وعمل طبقات لرفع منسوب ارتفاع الأرض لأكثر من 15 متر لتوازى الطريق الصحراوى، لافتاً إلى أن المحور يتم إنشاؤه بطول 18 كيلو و750 متر وبعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه بإجمالى عرض 28 متر، ويربط المحور بين الطريق الصحراوى الشرقى وطريق أسوان الغربى مرورا بمطار الأقصر، ومنطقة الكرنك ويتقاطع مع الطريق الزراعى الشرقى ويعبر المجرى المائى للنيل بعرض 800 متر، ويهدف المحور للربط بين مدينة الأقصر والمناطق الأثرية غرب الأقصر ويسهل عمليات المرور والتنقل ويعد أكبر محور مرورى بمحافظة الأقصر.

وواصل المحافظ جولته بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحى الطارف والرواجح بطاقة 26 /38 ألف متر مكعب فى اليوم، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس عبد الله بكرى مدير أعمال الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس رفيق فهمى مدير التنفيذ بالجهاز، والذين أكدوا أن المحطة بدأ العمل بها ديسمبر 2021، وتبلغ مدة تنفيذها نحو 18 شهر بتكلفة اجمالية للمحطة تقدر بنحو 306 مليون جنيه، وتخدم قرى مدينة القرنة بالكامل بعدد سكان يتجاوز 145 ألف نسمة، مشيراً إلى أن تكلفة مشروع الصرف الصحى بالكامل لمدينة القرنة يتجاوز المليار جنيه ويتضمن إنشاء نحو 19 محطة وبوستر منها 8 محطات جارى العمل بهم حاليا، وهم محطات الضبعية 1 والضبعية 2 والاقالتة والبعيرات والطارف الرئيسية والطارف القديم والقبلى قامولا ونجع البركة بالاضافة إلى بوستر الطارف بالإضافة إلى 10 محطات يتم إنشاؤها مستقبلا، وهم محطة رفع الرياينة الغربية، والرياينة الشرقية، السناينة والعبابدة، الزمامى، الشيخ عامر، حبشى والملاحة، كوم البعيرات، حسن فتحى، حاجر الاقالتة، حاجر الضبعية، فضلا عن إنشاء محطة جزيرة القرنة بعد اعتماد الحيز العمرانى بإجمالى شبكات انحدار جارى تنفيذها بطول حوالى 100 كيلو متر.

وأشار إلى أن محطات الرفع الجارى إنشاؤها ستصرف على محطة معالجة صرف صحى الطارف والرواجح لافتا إلى أن نسبة تنفيذ محطة معالجة الطارف والرواجح وصلت إلى 35 % والشبكات حوالى 40 %، وفى إطار دفع العمل بمشروعات الصرف الصحى بالقرنة تفقد المحافظ محطة رفع الاقالتة وجزيرة القرنة وموقعها بقرية الاقالتة وهى المحطة الجارى تنفيذها طبقا لبروتوكول شركة " كير " لخدمة أكثر من 46 ألف نسمة من سكان قرى الأقالتة وجزيرة القرنة.

وقالت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن أعمال تنفيذ المحطة تستغرق نحو 12 شهر وبدأ العمل بها فى أغسطس 2021 بعد تسلم الموقع المخصص لها، وجارى العمل حالياً فى شبكات الانحدار بإجمالى 24 كيلو متر بنسبة تنفيذ 25 %، وجارى أيضاً أعمال التصميمات للمحطة التى ستخدم نحو 46 الف و500 نسمة من سكان القريتين بتكلفة اجمالية لانشاء المحطة تبلغ نحو 159 مليون جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة مشروع ازدواج وتوسعة الطريق الصحراوى الغربى الرابط بين محافظتى الأقصر وقنا حيث تابع أعمال رصف وتمهيد الطريق فى المنطقة من نجع البركة وصولاً إلى مدينة القرنة بطول 8 كيلو متر، بتكلفة اجمالية لمشروع الازدواج والتوسعة بالاقصر وصولا إلى قرية المحروسة بقنا تقدر بنحو 530 مليون جنيه

كما واصل المحافظ جولته بتفقد المرحلة الثانية من مشروع ترميم قرية المعمارى الشهير "حسن فتحى للحفاظ على التراث الحضارى والتاريخى للقرية، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس لطفى حسن مدير مشروع تطوير القرية الذى اشار إلى انه من المقرر أن يتم ترميم منزل المهندس المعمارى الشهير حسن فتحى وانشاء متحف باسمه بالقرية بالإضافة إلى إنشاء مبنى على الطراز المعمارى للقرية.

وقال مدير مشروع التطوير أن المرحلة الاولى من اعمال ترميم القرية بدأت فى يناير 2020 وانتهت مطلع العام الجارى وتضمنت ترميم المسجد والخان "مكان إقامة للتجار " والمسرح وان المرحلة الثانية بدأت من أبريل 2022 وتستمر لمدة 8 شهور وتشمل ترميم منزل حسن فتحى واقامة متحف باسمه وبناء مبنى بنفس طراز حسن فتحى بالإضافة إلى تنسيق الموقع من اول مدخل القرية ويشمل الأرضيات والإنارة والتشجير ودهانات واجهات المبانى المحيطة بالقرية.