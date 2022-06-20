محافظ أسيوط يعلن توريد 166 ألفا و911 طن قمح محلي للشون والصوامع حتى اليوم

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح لافتاً إلى ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن معلناً عن استلام 166 ألفا و911 طن قمح محلي تم توريدها إلى 30 شونة وصومعة ومركز تجميع بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة ، والعميد علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقد تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات بشأن توريد الأقماح المحلية إلى الشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ عدد من العقوبات على المخالفين الرافضين لتوريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر من بينها تحرير محاضر ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 78607 طن و266 كجم بشون البنك الزراعي المصري و30913 طن و921 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47298 طن و926 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طن و500 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طن و690 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 166 ألف و911 طن و303 كجم قمح مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وأضاف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



لقاء الزراعة والتموين (1)