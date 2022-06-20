محافظ أسيوط: تنفيذ حملة تشجير وزراعة 1000 شجرة مثمرة بمركز القوصية

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات أو تعمل على الحفاظ على البيئة المحيطة بالانسان لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة وهو ما تعمل عليه المبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لإستراتيجية مصر٢٠٣٠ مشيراً إلى تنفيذ حملة التشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بمركز ومدينة القوصية حيث انطلقت الحملة بزراعة 100شجرة بقرية مير بالتنسيق والتعاون بين الشباب المتطوع باللجان السكانية بالقوصية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية ووحدة السكان بالمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة والادارة الزراعية بالمركز والجمعيات الأهلية الشريكة وذلك فى اطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ"COP27" جانبفي شهر نوفمبر القادم.

وأضافت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ورئيس اللجنة السكانية أن الشباب المتطوع باللجان السكانية بالقوصية قد قاموا بزراعة 100 شجرة مثمرة بقرية مير بحضور محمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بمير وبالتعاون مع أحد الجمعيات الأهلية موضحة أهمية تكاتف المواطن مع الدولة في الحفاظ على البيئة حيث إنها مسئولية على كاهل الجميع وكى نشعر جمعياً بأننا مسئولين عن نظافة مجتماعتنا لتخفيف أثار التغيرات المناخية مشيدة بدور الشباب المتطوع باللجنة السكانية والجمعيات الأهلية ووحدة السكان بالمحافظة الذين يسعون دائماً للإرتقاء بمجتمعهم.

وأوضح فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الشباب المتطوع والمجتمع المدنى باللجنة السكانية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القرية لهم دور كبير في المساهمة في تنفيذ مثل تلك المبادرات بين كافة المؤسسات والهيئات وتفعيل دور الجهات التنفيذية والشعبية والشبابية لحشد اقرانهم في المشاركة الفاعلة في كافة الأعمال للنهوض بمجتماعتهم مشيراً إلى الدعم والاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في هذا الشأن وهو ما يظهر جلياً في توجيهاته الداعمة وتكليفه للمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ للإشراف على وحدة السكان واللجان السكانية بالمراكز والقرى ومتابعته الدورية لتنفيذ الخطة الموضوعة وكافة الأنشطة والفاعليات المقررة.



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (1)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (2)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (3)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (4)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (5)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (6)



تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالقوصية (7)