محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة لاختيار موقع كوبري للمشاة

أسوان - صلاح المسن

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة فنية متخصصة لاختيار الموقع المناسب لإقامة كوبرى للمشاة، للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بهذه المنطقة الحيوية، تضم مسئولى هيئات الطرق والكبارى والسكك الحديدية، بجانب المرور ومجلس المدينة ومديرية الطرق، ومركز نظم المعلومات الجغرافية " GIS "، وبإشراف من نائب المحافظ أحمد شعبان، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم عرض مقترح إنشاء كوبرى المشاة وما تحدده اللجنة الفنية من موقع إقامته طبقاً لحركة المواطنين والمركبات والمساحات المحيطة والمتاحة لإقامة الكوبرى الجديد على الفريق كامل الوزير وزير النقل للموافقة على إنشاءه والموقع المقترح من اللجنة.

فيما كشف المهندس عيد كرومر مدير الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان سيتم تحديد الموقع المناسب لإنشاء كوبرى المشاة، بالإضافة إلى المواصفات الفنية التى تتناسب مع مختلف الأعمار، وأيضاً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ولاسيما مدى إمكانية تركيب سلالم متحركة لوقوعه فى منطقة حيوية تضم العديد من المناطق السكنية، علاوة على مواقف السيرفيس التى تعد نقطة انطلاق لأكثر من خط سير داخل المدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمعدلات تنفيذ الكوبرى العلوى للسيارات بالسيل تسير بوتيرة سريعة لإنهاء هذا المشروع الحيوى بنهاية أكتوبر القادم حيث تم تنفيذ 53 % منه بما سيساهم فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه وبطول 2060 متر، وبنظام 2 كوبرى فى اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طنا.

ومن ناحية أخرى عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا برئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء كرم سالم وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى المشروعات والمالية، وقد أكد اللواء أشرف عطية بأن هناك رؤية واضحة ومتكاملة أمام الحكومة والمحافظة لإحداث نقلة نوعية داخل مدينة أسوان من أجل إضفاء الوجه الحضارى والجمالى باعتبارها من أهم المقاصد السياحية العالمية، ولوقوعها فى بؤرة اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية.

لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمقاولات نسابق الزمن لإنهاء المشروعات الجارية، مع تلافى جميع الملاحظات بشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وخاصة فى مشروع تطوير كورنيش النيل القديم، وأيضاً استكمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير السوق السياحى، بجانب استكمال العمل فى 240 وحدة سكنية بالتجمع الثانى بحى اللوتس " مشروع الإسكان المتميز "، بالإضافة إلى قرب إنهاء مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد مستشفيات الرمد وكوم أمبو ودراو، فضلاً عن إنهاء أعمال البنية التحتية وسط المدينة، وكذا إنشاء مكتبة مصر العامة.



الكوبري اثناء عملية التنفيذ (2)



الكوبري اثناء عملية التنفيذ (3)