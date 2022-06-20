اليوم السابع
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ماذا تفعل حال إصابة طفلك بمرض الرمد الربيعى؟.. الصحة تجيب "إنفوجراف"

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:36 م
ماذا تفعل حال إصابة طفلك بمرض الرمد الربيعى؟.. الصحة تجيب "إنفوجراف" وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التى يجب اتباعها حال إصابة الطفل بمرض الرمد الربيعى، مؤكدة أنه يجب ارتداء النظارة الشمسية وكذلك غسيل العينين مع الاستمرار في المتابعة مع الطبيب المختص.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات المتبعة لا تغنى عن زيارة الطبيب، وتابعت: يفضل التحدث إلي الطبيب وزيارته للحصول علي الدواء الآمن والفعال منعا لحدوث مضاعفات صحية في العين أو التسبب في ضعفها .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وزارة الصحة توفر العلاج بالمجان، وكذلك الكشف من خلال أقسام الرمد الموجودة بالمنشآت الطبية، مؤكدة أن أمراض العيون تفطى من جانب الوزارة .
 
 
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الصحة

العيون

امراض العيون

الرمد الربيعى

النظارة الشمسية



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