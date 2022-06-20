"مات من الحزن".. وفاة مدير تعليم الشرقية حزنا على نجله المهندس بـ21 يوما

الشرقية - إيمان مهنى

توفى يوسف أبو وردة مدير عام بالتعليم محافظة الشرقية السابق، ذلك بعد اقل من 21 يوما بعد وفاة نجله الشاب المهندس أسامة يوسف.

سيطرت حالة من الحزن على أهالى مدينة ديرب نجم ومحافظة الشرقية بالتحديد، بسبب وفاة يوسف أبو وردة 61 سنة مدير عام بالتعليم السابق، إثر تدهور حالته الصحية، عقب وفاة نجله الشاب المهندس اسامة يوسف 24 الذى تعرض سكته قلبية مفاجأة يوم 31 مايو الماضى.

أوضحت اسرة أبو وردة، لـ " اليوم السابع “، أن الفقيد دخل فى ازمة صحية بسبب مضاعفات المرض منذ ليلة وفاة نجله الشاب قبل 3 أسابيع، نتيجة الصدمة والحزن، نقل على إثرها المستشفى ليلقى ربة عصر اليوم الثلاثاء.

كان أحمد يوسف نجل الاكبر الفقيد، نشر عبر الصفحة الرسمية فيس بوك ينعى وفاة والدة قائلا: انا لله وان اليه راجعون

توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب يوسف أبو وردة، العزاء قاصر على تشيع الجنازة بعد صلاة العشاء، بمقابر العائلة بأبوعيد - ديرب نجم.