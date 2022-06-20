اليوم السابع
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لو هتولدى طبيعى.. أطعمة هاتساعدك منها الأناناس

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:15 م
لو هتولدى طبيعى.. أطعمة هاتساعدك منها الأناناس الولادة الطبيعية
فاطمة ياسر

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عند اقتراب موعد الولادة تصاب الكثير من النساء بالقلق والتوتر، والسبب الخوف من الولادة، ولذا رصد اليوم السابع العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد السيدات المقبلات علي الولادة الطبيعية، لأنها تساهم بشكل كبير في تقليل الألم، وتليين عنق الرحم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، سنتعرف علي أبرز هذه الأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيعية، ومنها:

-الأناناس

يحتوي علي إنزيم "بروميلين" الذي يساعد علي تليين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة، ولذا عند اقتراب موعد الولادة أكثري من تناول الأناناس.

-عرق السوس

ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، ولذا تناوله ولكن دون الإسراف في تناوله لأنه قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة.

-الثوم

يعد من الأطعمة الشعبية المشهورة والمعروفة أنها تحفز علي الولادة الطبيعية.

-خل العنب أو خل البلسمك

يمكنك وضعة علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام تتناوله، فقد أثبت أنه يساعد علي تسهيل عملية الولادة.

-زيت الخروع

يعد من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ولذا يمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام.

 


الولادة الطبيعية

اطعمة تسهل الولادة الطبيعية

اطعمة تلين الرحم



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