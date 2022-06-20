اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 04:10 ص
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لو مريض سكر.. ابعد عن العصائر هترفع نسبة السكر بسرعة

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:00 ص
لو مريض سكر.. ابعد عن العصائر هترفع نسبة السكر بسرعة قياس نسبة السكر
كتبت ميرفت رشاد

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إذا كنت تتعامل مع مشكلة جلوكوز الدم ، فمن المحتمل أنك تفعل ما في وسعك لإبقائه منخفضًا، من التمارين إلى مراقبة ما تأكله وتشربه ، هناك العديد من الطرق لتثبيت مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، هناك شيء قد لا تعرفه هو أن بعض المشروبات التي تتناولها والتي تعتبرها صحية ، هي في الواقع مشروبات تدمر نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
 

1- العصير الطازج: 

هل يمكن أن يكون العصير المعصور طازجًا صحيًا ومليئًا بالعناصر الغذائية؟ نعم ولكن إذا كان هناك فواكه أكثر من الخضار ، فهل يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم؟ بالتأكيد ، لأن العصير الطازج هو مثل العصير المضغوط من الفاكهة ، فإنك تفتقد الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الهضم، كما أن عصير الفاكهة يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم ، خاصةً إذا تم تناوله على معدة فارغة. كما أنه سيلحق المزيد من الضرر إذا تناولته مع كربوهيدرات أخرى أو بدون بروتين، للتغلب على ارتفاع الدم المحتمل ، يقترح بمزج الفاكهة الطازجة أو المجمدة بالكامل في عصير ، حيث أن الألياف لا تزال سليمة.

2 - إضافة موكا لاتيه إلى روتينك اليومي:

العديد من مشروبات القهوة "الفاخرة" مليئة بالسكر، والمساحيق ، يمكن أن تتراكم السعرات الحرارية للسكر بسرعة ، مما قد يساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، كثير من الناس يشربون هذه القهوة في أول شيء في الصباح أو كوجبة خفيفة، إذا لم يكن هناك بروتين موجود ، فإن هذه الأكواب الصغيرة  قد ترفع نسبة السكر في الدم لديك أكثر مما تعتقد، بدلاً من ذلك ، اختر أن تبدأ صباحك بالقهوة العادية، يمكن أن تساعد القهوة السوداء في الوقاية من بعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض الكبد وأمراض القلب.

3- العصائر:

يمكن أن تكون العصائر طريقة رائعة وغنية بالمغذيات للترطيب ، أو تعمل كبديل للوجبات ، أو حتى تساعدك على التزود بالطاقة بعد التمرين ، ولكن من الناحية المثالية ، هذه هي عصائر مصنوعة من المنزل، أن العصائر التي تحتوي على حليب البقر واللبن الزبادي والفواكه والخضروات وحتى زبدة الجوز توفر البروتين ، لأنها مغذيات وألياف بدون سكر مضاف .

العديد من العصائر التي يتم شراؤها من المتاجر ، أو تلك التي يتم شراؤها من متاجر العصائر ، تحتوي على سكر مضاف إليها، إذا كان العصير يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، فقد يسهم ذلك بسرعة في ارتفاع نسبة السكر في الدم.


 4 -شرب الفاكهة والكوكتيلات المجمدة.:

قد يبدو تناول كوكتيل  أو مشروبًا مثلجًا ممتعًا ، ولكن احترس من كمية السكر التي قد تحتويها هذه المشروبات المختلطة على الكثير من السكريات المضافة والخلطات والعسل هذه المكونات يمكن أن تجعل الكوكتيل المنعش الخاص بك "أفعوانية سكر الدم".
 
 
 

مرض السكري

امراض السكر في الدم

نظام غذائي لمريض السكر



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