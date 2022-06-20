لو مريض سكر.. ابعد عن العصائر هترفع نسبة السكر بسرعة

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تتعامل مع مشكلة جلوكوز الدم ، فمن المحتمل أنك تفعل ما في وسعك لإبقائه منخفضًا، من التمارين إلى مراقبة ما تأكله وتشربه ، هناك العديد من الطرق لتثبيت مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، هناك شيء قد لا تعرفه هو أن بعض المشروبات التي تتناولها والتي تعتبرها صحية ، هي في الواقع مشروبات تدمر نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- العصير الطازج: هل يمكن أن يكون العصير المعصور طازجًا صحيًا ومليئًا بالعناصر الغذائية؟ نعم ولكن إذا كان هناك فواكه أكثر من الخضار ، فهل يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم؟ بالتأكيد ، لأن العصير الطازج هو مثل العصير المضغوط من الفاكهة ، فإنك تفتقد الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الهضم، كما أن عصير الفاكهة يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم ، خاصةً إذا تم تناوله على معدة فارغة. كما أنه سيلحق المزيد من الضرر إذا تناولته مع كربوهيدرات أخرى أو بدون بروتين، للتغلب على ارتفاع الدم المحتمل ، يقترح بمزج الفاكهة الطازجة أو المجمدة بالكامل في عصير ، حيث أن الألياف لا تزال سليمة. 2 - إضافة موكا لاتيه إلى روتينك اليومي: العديد من مشروبات القهوة "الفاخرة" مليئة بالسكر، والمساحيق ، يمكن أن تتراكم السعرات الحرارية للسكر بسرعة ، مما قد يساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، كثير من الناس يشربون هذه القهوة في أول شيء في الصباح أو كوجبة خفيفة، إذا لم يكن هناك بروتين موجود ، فإن هذه الأكواب الصغيرة قد ترفع نسبة السكر في الدم لديك أكثر مما تعتقد، بدلاً من ذلك ، اختر أن تبدأ صباحك بالقهوة العادية، يمكن أن تساعد القهوة السوداء في الوقاية من بعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض الكبد وأمراض القلب. العديد من مشروبات القهوة "الفاخرة" مليئة بالسكر، والمساحيق ، يمكن أن تتراكم السعرات الحرارية للسكر بسرعة ، مما قد يساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، كثير من الناس يشربون هذه القهوة في أول شيء في الصباح أو كوجبة خفيفة، إذا لم يكن هناك بروتين موجود ، فإن هذه الأكواب الصغيرة قد ترفع نسبة السكر في الدم لديك أكثر مما تعتقد، بدلاً من ذلك ، اختر أن تبدأ صباحك بالقهوة العادية، يمكن أن تساعد القهوة السوداء في الوقاية من بعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض الكبد وأمراض القلب.



3- العصائر: يمكن أن تكون العصائر طريقة رائعة وغنية بالمغذيات للترطيب ، أو تعمل كبديل للوجبات ، أو حتى تساعدك على التزود بالطاقة بعد التمرين ، ولكن من الناحية المثالية ، هذه هي عصائر مصنوعة من المنزل، أن العصائر التي تحتوي على حليب البقر واللبن الزبادي والفواكه والخضروات وحتى زبدة الجوز توفر البروتين ، لأنها مغذيات وألياف بدون سكر مضاف . العديد من العصائر التي يتم شراؤها من المتاجر ، أو تلك التي يتم شراؤها من متاجر العصائر ، تحتوي على سكر مضاف إليها، إذا كان العصير يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، فقد يسهم ذلك بسرعة في ارتفاع نسبة السكر في الدم.