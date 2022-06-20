لوحات إعلانية رقمية قريبا بالقاهرة.. رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية يكشف تفاصيل التعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية

قال محمد الخريجى رئيس مجلس إدارة "إم بى سى" لحلول الإعلانات والرئيس التنفيذى للشركة العربية للإعلانات الخارجية، إن التعاون المشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعربية للإعلانات الخارجية فى تطوير إعلانات "أوت دور" والموقعة فى مذكرة تفاهم فى مايو 2021 بدأت مذكرة تفاهم مروراً بمرحلة الاتفاقية والآن نحن مع الجانب المصرى بدأنا عملية التخطيط، والآن بالفعل بدأنا عملية التنفيذ فى المرحلة الأولى، وخلال أشهر قليلة سيتم بدء المرحلة الثانية وهى مرحلة اللوحات الرقمية والتى سيكون موقعها فى أماكن إستراتيجية.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON":الفارق بين اللوحات التقليدية فى إعلانات الأوت دور وبين الرقمية أن الاخيرة مواكبة للتطور الرقمى والجيل الرابع والخامس أسهمت فى تطوير وسائل الإعلام ومنها إعلانات الطرق ومن ثم تحول اللوحات من لوحات ثابتة لشاشة رقمية لن تكون فقط مجرد لوحة أوضح، لكن فى ذات الوقت توفر إمكانيات أخرى مثل إحصائيات المشاهدين وقاعدة بيانات بإمكانها مساعدة المعلنين لاختيار إعلاناتهم بشكل أفضل شأنها شأن وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن لوحات الاعلانات الرقمية مبرمجة بشكل دقيق تساعد فى استهداف الشرائح المرغوب فى استهدافها من الإعلانات، مؤكداً أن مصر هى من أكبر الأسواق الإعلانية فى المنطقة خاصة فى ظل التعاون الاقتصادى بين البلدين ويعززها زيارة ولى العهد للقاهرة الآن فى ظل تطور العلاقات المصرية السعودية.