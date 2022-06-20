لص شقق العجوزة يكشف هوية أحد عملائه بعد القبض عليه

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل متهم بسرقة عدد من الشقق والمنشآت في العجوزة عقب القبض عليه، أنه يبيع المسروقات لأحد عملائه أرشد عن هويته، وذكر أنه كان يتسلل إلى الشقق بواسطة التسلق، بعد التأكد من خلوها من الأشخاص المقيمين بها.

أضاف المتهم، أنه يستهدف الشقق الكائنة بالطابق الأرضي والأول، حتى يتمكن من سرقتها بسهولة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض تعرض عدد من الشقق السكنية للسرقة بمنطقة العجوزة حيث تبين أن عاطل تم التوصل لهوبته وراء ارتكاب السرقات، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بتورط عاطل في سرقة عدد من الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بسرقة محتويات 4 شقق، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.