لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقار عقب انفجار ماسورة غاز في شقة بالغربية.. صور

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بمنطقة مساكن السوق.

هرعت 3 سيارات مطافي وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، كما انتقل المحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود لمكان البلاغ، وتم إخماد الحريق واخلاء العقار من السكان.

ونتج عن الحادث انهيار أجزاء من العقار بسبب دوي الانفجار، وتم تشكيل لجنة هندسية لاعداد تقرير عاجل حول مدي سلامة المنزل وصلاحيته للاقامة فيه من عدمه.