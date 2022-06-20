لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقار عقب انفجار ماسورة غاز في شقة بالغربية.. صور

شكل المحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، لجنة هندسية عاجلة، لمعاينة عقار بمنطقة مساكن السوق، عقب انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالطابق الأول، وسقوط أجزاء من البلكونات في الشارع، وأسفر الحادث عن وفاة شخص ويدعي مسعد محمد الجندي 42 سنة وإصابة مصطفى جلال 25 سنة مصاب بحروق، صلاح الشلقاني 40 سنة مصاب بكسور ونزيف بالمخ وحالته حرجة، وتم نقل المصابين للمستشفي والتحفظ علي الجثة بالمشرحة.
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بمنطقة مساكن السوق.
هرعت 3 سيارات مطافي وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، كما انتقل المحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود لمكان البلاغ، وتم إخماد الحريق واخلاء العقار من السكان.
ونتج عن الحادث انهيار أجزاء من العقار بسبب دوي الانفجار، وتم تشكيل لجنة هندسية لاعداد تقرير عاجل حول مدي سلامة المنزل وصلاحيته للاقامة فيه من عدمه.
لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقار سمنود عقب انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالغربية (1)
لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقار سمنود عقب انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالغربية (2)
لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقار سمنود عقب انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالغربية (3)
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