كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا بعد تلقى اللقاح؟.. الصحة تعلق "إنفوجراف"

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم الاجراءات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا بعد الحصول علي اللقاح، حيث تضمن الإجراءات ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والاستمرار في نظافة اليد والحرص علي النظافة الشخصية .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.