"غواصو الخير" بالإسكندرية يبحثون عن جثمان رجل غريق منذ السبت الماضي

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن كابتن ايهاب المالحى، قائد مجموعة غواصي الخير، عن وجود حالة غرق لرجل اسمه أشرف صبحي زكي محمود عنبه، يبلغ من العمى 52 سنة، وقال إنه غرق أمام إشاره سيدى بشر شاطئ سيدى بشر بوابه 4 ، منذ يوم السبت الساعة 11 صباحا.

وأكد علىأان هناك مجموعة من غواصي الخير تبحث عنه حتى الآن

وقال الكابتن إيهاب المالحى، أحد غواصي الخير بالإسكندرية، أن مجموعة من غواصين الخير تقوم بالتدريب الأسبوعي لفرق الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك لرفع كفاءة ومهارات الغطاسين وفرق الإنقاذ على الشاطئ، مؤكدا على أن تلك التدريبات تتم مجانا.

وناشد المواطنين بإتباع تعليمات الادارة لعدم التعرض لحالات الغرق و اهمها عدم نزول البحر الا فى المواعيد المدة لتواجد منظومة الانقاذ على الشواطئ وهى من 7 صباحا و حتى 7 مساءا و عدم نزول الطفل أقل من 10 سنوات بدون مرافق .

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع مستأجري الشواطئ السياحية بنطاق عام المحافظة بمراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة البحرية وكلف الإدارة المركزية للسياحة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المستأجرين المخالفين .