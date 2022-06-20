اليوم السابع
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عمليات المعلمين: تخصيص أتوبيسات لنقل مراقبى امتحانات الثانوية العامة بملوى

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:10 ص
عمليات المعلمين: تخصيص أتوبيسات لنقل مراقبى امتحانات الثانوية العامة بملوى تخصيص اتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى
كتبت ــ آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، برئاسة حمادة النقيب، بأنه يتم التواصل مع رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة في نطاق فرعية ملوي من أجل تذليل أي عقبة يواجهها المعلمين في فترة الامتحانات.
 
وأكد حماده النقيب، فى بيان، أن فرعية المعلمين بملوي وفرت منذ الصباح الباكر خطوط أتوبيسات لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم إلى مقار لجان الثانوية العامة بملوي والمنيا وديرمواس، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.
 
وأوضح رئيس فرعية المعلمين بملوي، أن خطوط الأتوبيسات مخصصة لنقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، وذلك بناءً على تعليمات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب حرصاً من النقابة العامة على توفير أكثر سبل الراحة والدعم للمعلمين المكلفياً بمراقبة الثانوية العامة .
 
وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد اعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة. 
 
وخصصت النقابة العامة رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .
 
الاتوبيسات الخاصة لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى
الاتوبيسات الخاصة لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى

الاتوبيسات الخاصة لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة
الاتوبيسات الخاصة لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة

مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى
مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى

نقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى
نقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى

تخصيص اتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى
تخصيص اتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بملوى

اتوبيس نقابة المعلمين
اتوبيس نقابة المعلمين
 
 

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