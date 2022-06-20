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عمليات الثانوية العامة بالشرقية: لم نرصد أي شكاوى أو حالات مرضية في أول امتحان

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:17 م
عمليات الثانوية العامة بالشرقية: لم نرصد أي شكاوى أو حالات مرضية في أول امتحان صورة ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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اطمئن الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لطلبه الثانوية العامة (الشعبة العامة) في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية للعام الدراسي 2021 - 2022، حيث تقدم لأداء الامتحانات 48282 طالبا وطالبة حضر منهم 48024 طالباً وطالبة وتغيب منهم 258 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 158 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وافاد بيان : ان محافظ الشرقية، كان قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام عن سير امتحانات اليوم الاول لشهادة الثانوية العامة حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الامتحانية .

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/20220 بلغ 49606 طالبا وطالبة منهم 25701 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و6838 طالبا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و17067 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.


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